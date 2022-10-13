Милито: «Жаль, что не победили»

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» сумел выстоять в матче с «Барселоной», причем итальянская команда была близка к победе, во втором тайме она вышла вперед и дважды вела в счете, но «Барселона» сумела спастись. Игру прокомментировал Дего Милито - человек, два гола которого принесли «Интеру» победу в Лиге чемпионов в 2010 году.

- «Интер» отлично выступил, жаль, что не выиграли, победа была близка, квалификация тоже, можно было все решить, - цитирует слова Милито fcinter1908.it.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Баварией».