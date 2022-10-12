Маротта: «Текущее положение «Интера» не соответствует нашим амбициям»

Генеральный директор «Интера» вновь высказался о перспективах Симоне Индзаги на посту рулевого команды.

Как сообщали итальянские СМИ, совсем недавно наставник был на грани увольнения, однако затем команда выиграла матчи против «Барселоны» (1:0) и «Сассуоло» (2:1), что упрочило положение Индзаги.

По словам Маротты, ситуация по-прежнему далека от идеала, но тренер может рассчитывать на доверие: «Наше положение остаётся непростым, особенно это касается Серии А. Мы сильно отстаём от лидирующих команд и нуждаемся в стремительном взлёте, поскольку текущая позиция не соответствует амбициям «Интера». Но мы спокойны и ценим работу, которую проделывает Индзаги. Мы остаёмся одной сплочённой командой», – цитирует TMW Маротту.