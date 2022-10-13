«Барселона» Хави впервые не выиграла, ведя в счёте к перерыву

«Барселона» не сумела одержать победу над «Интером» в Лиге чемпионов, несмотря на выигранный первый тайм.

Каталонцы открыли счёт на 40-й минуте усилиями Усмана Дембеле, сохранив преимущество до свистка на перерыв. Во втором тайме ситуация быстро изменилась: уже на 63-й минуте «нерадзурри» вели со счётом 2:1. Итог встречи – 3:3. Впервые за всё время работы Хави в должности наставника «Барселоны» команда не сумела победить после успешного первого тайма. «Сине-гранатовые» неизменно выигрывали в предыдущих 17 матчах, когда вели к перерыву.

После ничейного исхода «Барселона» осталась на третьем месте в группе с 4 очками в активе. «Интер» набрал 7 баллов, а «Бавария» досрочно вышла в 1/8 финала, выиграв все четыре матча.