​Лукаку и Корреа не сыграют с «Барселоной»

Нападающие Ромелу Лукаку и Хоакин Корреа не помогут «Интеру» в гостевом матче Лиги чемпионов против «Барселоны». Бельгиец и аргентинец не успеют восстановиться к игре, о чём рассказывает Sky Sport Italia.

Таким образом, в распоряжении Симоне Индзаги будет только два нападающих – Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко.

«Барселона» и «Интер» проведут матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов в ближайшую среду, 12 октября. На прошлой неделе в Италии «Интер» обыграл «Барселону» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Хакан Чалханоглу – турок отметился красивым ударом в левый угол со средней дистанции.