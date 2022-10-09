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Лига чемпионов

​Лукаку и Корреа не сыграют с «Барселоной»

09 Октября 2022 • 19:57 Комментировать
Барселона
...
Интер Милан
1 1.40 X 4.80 2 7.40
12.10 22:00

Нападающие Ромелу Лукаку и Хоакин Корреа не помогут «Интеру» в гостевом матче Лиги чемпионов против «Барселоны». Бельгиец и аргентинец не успеют восстановиться к игре, о чём рассказывает Sky Sport Italia.

Таким образом, в распоряжении Симоне Индзаги будет только два нападающих – Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко.

«Барселона» и «Интер» проведут матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов в ближайшую среду, 12 октября. На прошлой неделе в Италии «Интер» обыграл «Барселону» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Хакан Чалханоглу – турок отметился красивым ударом в левый угол со средней дистанции.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку Хоакин Корреа
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БАРСЕЛОНА ИНТЕР МИЛАН
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