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Лига чемпионов

Хави: «Лига чемпионов жестока по отношению к «Барселоне»

13 Октября 2022 • 00:26 Комментировать (3)
Барселона
3:3
Интер Милан
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал ничью с «Интером» (3:3).

Каталонскому коллективу дважды пришлось отыгрываться в родных стенах, а итоговый результат был установлен на 92-й минуте после гола Роберта Левандовски.

«Лига чемпионов жестока по отношению к нам в этом сезоне. Но стоит признать, что во втором тайме мы допустили слишком много ошибок. Футбол – игра, в которой решают ошибки, и главная задача – свести их к минимуму. Сегодня нашей линии обороны это не удалось, что стоило команде результата», – заявил Хави после матча.

«Барселона» занимают третью строчку в группе, отставая от «Интера» на три очка, от «Баварии» – на восемь.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Alex1972
13 Октября 2022 в 00:48
Жестоко было так радоваться после первого гола, будто он уже выиграл ЛЧ... Это карма... Глупый Хави...
Nestea0201
13 Октября 2022 в 00:38
Надо еще 5 игроков купить на 200 лямов, тогда может быть)
pol-black
13 Октября 2022 в 00:31
есть над чем подумать! не правда ли? только думать поздновато сейчас. перед класико подумать пока время есть.
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