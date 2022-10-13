Хави: «Лига чемпионов жестока по отношению к «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал ничью с «Интером» (3:3).

Каталонскому коллективу дважды пришлось отыгрываться в родных стенах, а итоговый результат был установлен на 92-й минуте после гола Роберта Левандовски.

«Лига чемпионов жестока по отношению к нам в этом сезоне. Но стоит признать, что во втором тайме мы допустили слишком много ошибок. Футбол – игра, в которой решают ошибки, и главная задача – свести их к минимуму. Сегодня нашей линии обороны это не удалось, что стоило команде результата», – заявил Хави после матча.

«Барселона» занимают третью строчку в группе, отставая от «Интера» на три очка, от «Баварии» – на восемь.