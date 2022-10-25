​Игроки «Барселоны» посмотрят матч «Интера» в раздевалке

Футболисты «Барселоны» в среду прибудут на «Камп Ноу» пораньше. Команда планирует посмотреть матч между Лиги чемпионов «Интером» и чешской «Викторией» в раздевалке. Об этом рассказывает Mundo Deportivo, ссылаясь на слова главного тренера каталонцев Хави, сказанные на пресс-конференции.

«Интер» и «Виктория» начнут свой матч в среду в 19:45 по московскому времени. Если итальянская команда одержит победу, то «Барселона» потеряет всякие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что «Барселона» начнёт домашний матч против «Баварии» в 22:00 по Москве. Маловероятно, что футболисты посмотрят игру «Интера» в полном объёме, ведь им нужно будет хорошо размяться.