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Александр Мостовой: «Плеваться хотелось, когда смотрел на игру «Барселоны» эксклюзив

27 Октября 2022 • 00:33 Комментировать (1)
Барселона
0:3
Бавария
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Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромное поражение «Барселоны» в матче с «Баварией».

«Одно слово - безобразие. Просто безобразие. У каталонцев не то, что не получилось хлопнуть дверью... Я такую беспомощную «Барселону» давно не видел. Причем «Баварии» ничего не нужно было. Не хочется ничего плохого говорить про Хави. Он что-то ищет, пробует, делает. Но катастрофа происходит. Он ставит одного, и тот привозит, ставит другого, и тот тоже привозит. Вышел Бельерин, я даже и не знал, что он в «Барселоне». В середине все привозят. Бускетс уже не тянет совсем. Педри - я вообще не понимаю. Когда его назвали лучшим молодым футболистом, я сразу сказал: «Вы что, издеваетесь?» Человек отыграл 30 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас образно. Он просто передачи в центре поля туда-сюда даёт и все. Хави выйдет сейчас и сыграет лучше. Не понимаю, почему он играет постоянно.

Единственное светлое пятно - Дембеле. Он старался и был заметным. А общая картина игры - просто ужас. Плеваться хотелось, когда смотрел. В первом матче с «Баварией» они неплохо провели первый тайм, а потом посыпались. И тут как будто продолжение было. Разные по уровню команды. Ощущение такое, что «Бавария» играла не с «Барселоной», а с «Гертой» условной. Выпустить сейчас Хави и Иньесту и будет не хуже у «Барсы». Левандовски потерялся тоже в этом матче. Самое интересное, что в Испании они выигрывают. И все испанские команды вылетают, кроме «Реала». Возможно, уровень испанского футбола падает. Если убрать Дембеле, то «Барселона» смотрится ветеранской командой какой-то. Они тяжёлые и еле ходят. Не знаю, что с ними. Чем их кормят, или они вообще не едят. Это просто ужас. Я всегда поддерживал «Барсу», но не знаю, как болеть за нее сейчас», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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pol-black
27 Октября 2022 в 00:57
полностью согласен с Мостовым.
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