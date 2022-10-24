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Лига чемпионов

УЕФА назначил судью на матч «Барселона» - «Бавария»

24 Октября 2022 • 13:13 Комментировать (1)
Барселона
...
Бавария
1 2.30 X 3.85 2 2.80
26.10 22:00

На официальном сайте УЕФА опубликованы судейские назначения на матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Один из центральных матчей между каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией» обслужит британская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

Поединок между грандами европейского футбола состоится на стадионе «Камп Ноу» в среду, 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После четырех туров «сине-гранатовые» с четырьмя очками занимают третье место в таблице квартета С, а немецкий чемпион уверенно лидирует с 12 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Энтони Тейлор
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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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Комментарии (1)
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NOBODY
24 Октября 2022 в 13:30
довольны ли судьей болелы Барсы? или опять будут жаловаться на судейство???
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