УЕФА назначил судью на матч «Барселона» - «Бавария»

На официальном сайте УЕФА опубликованы судейские назначения на матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Один из центральных матчей между каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией» обслужит британская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

Поединок между грандами европейского футбола состоится на стадионе «Камп Ноу» в среду, 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После четырех туров «сине-гранатовые» с четырьмя очками занимают третье место в таблице квартета С, а немецкий чемпион уверенно лидирует с 12 баллами.