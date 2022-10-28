Стало известно, что обсуждал Левандовски в раздевалке «Баварии»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал встречу с нападающим «Барселоны» Робертом Левандовски после матча Лиги чемпионов на «Камп Ноу». По окончании встречи польский форвард посетил раздевалку немецкого клуба.

«Роберт приходил в нашу раздевалку. Мы обсудили результат, но не вдавались в подробности. Левандовски – отличный парень, желаю ему всего самого хорошего», - передает слова функционера Sport1.de.

Напомним, что «Бавария» разгромила «Барселону» на выезде со счетом 3:0. Мюнхенский гранд гарантировал себе первое место в группе, а «сине-гранатовые» заняли третью строчку и перейдут в Лигу Европы.