«Барселона» не вышла в плей-офф ЛЧ второй раз подряд. Это худший показатель с 1998 года

После поражения пльзеньской «Виктории» в гостевом матче с миланским «Интером» (0:4) каталонская «Барселона» лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Таким образом, «сине-гранатовым» не удалось преодолеть барьер в виде группового этапа уже второй сезон подряд. Как сообщает Opta Sports, ранее настолько же низкий показатель футболисты «Барселоны» демонстрировали в сезонах 1997/98 и 1998/99.

Тем не менее, в данный момент «Барселона» принимает на своём поле мюнхенскую «Баварию». На текущий момент счёт в матче не открыт. Следить за прямой трансляцией поединка можно на нашем сайте.