Бельерин начнёт в основе матч с «Баварией»

Правый защитник каталонской «Барселоны» Эктор Бельерин сегодня появится в основном составе на матч группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Ранее футболист пропустил несколько игр из-за травмы. В нынешнем сезоне Эктор провёл всего три матча в чемпионате Испании. Если говорить о Лиге чемпионов, защитник ещё не появлялся на поле в этом розыгрыше турнира. Сегодня Бельерин сыграет свой первый матч в самом престижном еврокубке с сезона-2016/17, когда игрок выступал в составе лондонского «Арсенала».

Напомним, именно из стана «канониров» Эктор и перебрался в «Барселону» этим летом на правах свободного агента.