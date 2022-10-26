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Англия. Кубок Англии

Бельерин начнёт в основе матч с «Баварией»

26 Октября 2022 • 10:59 Комментировать (1)
Барселона
...
Бавария
1 2.00 X 3.90 2 3.05
Через 10 ч. 24 мин.

Правый защитник каталонской «Барселоны» Эктор Бельерин сегодня появится в основном составе на матч группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Ранее футболист пропустил несколько игр из-за травмы. В нынешнем сезоне Эктор провёл всего три матча в чемпионате Испании. Если говорить о Лиге чемпионов, защитник ещё не появлялся на поле в этом розыгрыше турнира. Сегодня Бельерин сыграет свой первый матч в самом престижном еврокубке с сезона-2016/17, когда игрок выступал в составе лондонского «Арсенала».

Напомним, именно из стана «канониров» Эктор и перебрался в «Барселону» этим летом на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Эктор Бельерин
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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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Комментарии (1)
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NOBODY
26 Октября 2022 в 11:04
Барселону отправляют на кубок Англии??
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