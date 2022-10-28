Президент Ла Лиги отреагировал на провал испанских клубов в Лиге чемпионов

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас призывает не паниковать из-за результатов в Лиге чемпионов.

Напомним, что за тур до финиша группового этапа сразу три представителя Ла Лиги – «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» – лишились шансов на выход в 1/8 финала. В плей-офф самого престижного еврокубка Испанию представит только действующий победитель турнира – мадридский «Реал».

«Шесть месяцев назад у нас было два представителя в полуфинале Лиги чемпионов, и за полгода мы явно не могли превратиться из топ-лиги в слабую лигу. Да, есть разочарование, это очевидно. Но нужно оценивать ситуацию глубже: вот если бы это происходило пять лет – другое дело. В 21 веке наши представители выиграли гораздо больше трофеев, чем клубы из других лиг», – приводит Marca слова Тебаса.