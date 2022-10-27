Нагельсманн установил рекорд личных противостояний с «Барселоной», превзойдя Моуринью

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн в четвёртый раз одолел «Барселону» в Лиге чемпионов.

Под руководством специалиста мюнхенцы дважды обыграли каталонцев в групповом этапе прошлого розыгрыша турнира, повторив это достижение в текущей кампании. В среду немецкий гранд добыл уверенную победу на «Камп Ноу» со счётом 3:0, а Юлиан Нагельсманн стал первым наставником, четырежды обыгравшим «Барселону» в Лиге чемпионов. Прежним рекордсменом был Жозе Моуринью, чьи команды трижды наносили поражение «сине-гранатовым» в рамках турнира.

«Бавария» досрочно заняла первое место в группе, набрав 15 очков. «Интер» – второй с 10 баллами, а «Барселона», набравшая 4 очка, сыграет в Лиге Европы.