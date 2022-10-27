Де Лихт - о разгроме «Барселоны»: «Баварии было тяжело»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Маттайс де Лихт высказался о гостевой победе над каталонской «Барселоной» (3:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Было реально тяжело. Мне пришлось действовать против Левандовски. Роберт – лучший центрфорвард мира, поэтому я всегда должен был быть наготове. Он очень круто играет, но мы коллективными усилиями смогли сделать так, чтобы он не забил», - цитирует голландского игрока пресс-служба УЕФА.

«Бавария набрала 15 баллов и занимает первое место в своей группе. «Барселона» с четырьмя очками не поднимется выше третьей строчки.