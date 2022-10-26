Мостовой считает, что «Барселоне» по силам одолеть «Баварию»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией».

Эксперт считает, что возможное поражение каталонцев и вылет из турнира могут сказаться на будущем главного тренера команды Хави Эрнандеса, поэтому хозяева будут настроены только на победу в предстоящий встрече.

«Я считаю, что для «Барселоны» этот матч станет одним из самых важных в сезоне. «Бавария» вполне может позволить себе сыграть без оглядки на результат, поэтому я верю, что «Барселона» способна добиться победы»», — цитирует Мостового ВсеПроСпорт.ру.

Матч «Барселона» -— «Бавария» состоится сегодня, 26 октября. Начало — в 22:00 по московскому времени.