​Хави ещё надеется на выход «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов

«Барселона» набрала только одно очко в двух матчах с «Интером» (0:1, 3:3). Как следствие, шансы команды Хави на проход в плей-офф стали призрачными. Впрочем, рулевой «сине-гранатовых» не теряет надежды на успех своей команды.

«Верю ли я а чудеса? У нас есть маленькая надежда. А вдруг мы пройдём? Но когда не всё зависит от тебя, это несчастье», - сказал Хави журналистам в ходе пресс-конференции во вторник.

В среду «Барселона» проведёт домашний матч против «Баварии». При этом если в параллельном поединке «Интер» обыграет «Викторию», то у каталонцев уже не будет шансов на получение билета в плей-офф.