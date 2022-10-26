Димарко: «Вышли из самой сложной группы, прошли «Барселону»

Миланский «Интер» приговорил «Барселону» - итальянская команда разгромила «Викторию» в домашнем матче в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Это означает, что «Барселона» лишилась даже теоретических шансов на второе место в группе, и свой вылет из Лиги чемпионов оформляет досрочно, за тур до конца группового раунда.

Одним из лучших в этом матче был Федерико Димарко, который оккупировал левый фланг атаки и терзал защитников «Виктории» весь матч, хотя сам и не забил. Он доволен успехом команды.

- Мы вышли дальше из самой сложной группы, выбив «Барселону». Я считаю, что мы хорошо сыграли. Доволен, надеюсь, продолжим в том же духе, - цитирует слова Димарко fcinter1908.it.