​Кунде: «Барселона» не соответствовала требованиям Лиги чемпионов»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал плохой результат команды в Лиге чемпионов – «сине-гранатовые» не смогли пробиться в плей-офф турнира.

Напомним, что в среду «Барселона» проиграла «Баварии» на своём поле со счётом 0:3. Каталонцы выходили на игру уже без шансов выйти в плей-офф.

«Как и все, я очень разочарован этим матчем и выступлением в турнире. К сожалению, мы не соответствовали требованиям Лиги чемпионов», - написал Кунде в социальных сетях.

«Но сезон продолжается, и у нас ещё есть за что бороться», - добавил французский футболист, поблагодарив болельщиков за поддержку.