Уткин поделился ожиданиями от матча «Барселона» — «Бавария»

Известный комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет на своём поле «Баварию».

Напомним, что для сохранения шансов на продолжение борьбы в главном клубном турнире Европы каталонцам обязательно необходимо набирать очки в предстоящей встрече, но даже успех в игре с мюнхенцами не гарантирует им выход в плей-офф.

По мнению журналиста, «Барселона» будет мотивированна на победу вне зависимости от результата матча между «Интером» и чешской «Викторией», от которого также будет зависеть итоговое распределение мест в квартете C.

«Хозяева сделают всё возможное, чтобы прервать неудачную серию с мюнхенцами. Да и гости вряд ли будут играть спустя рукава. Скорее всего, в первом тайме нас ожидает плотный футбол, в котором только одна из команд сумеет отличиться», — заявил Уткин.

Матч «Барселона» — «Бавария» состоится сегодня, 26 октября. Начало — в 22:00 по московскому времени.