Педри – о поражении в ЛЧ: «В такой вечер мотивация не бывает невысокой»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри прокомментировал поражение своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (0:3).

«В такой вечер мотивация не бывает невысокой. Нам хотелось подарить болельщикам победу, но не тут-то было», - приводит слова Педри официальный сайт УЕФА.

Футболист отметил, что каждый игрок в команде многим обязан преданным фанатам «сине-гранатовых», так как они продолжают поддерживать клуб при любых обстоятельствах. У каталонского коллектива перед болельщиками накопился немаленький долг в виде отсутствия трофеев. Спортсмен выразил надежду в связи с возможностью начать радовать болельщиков команды с сегодняшнего дня.