Радимов объяснил неудачное выступление «Барселоны» в Лиге чемпионов

Чемпион Болгарии в составе софийского «Левски» Владислав Радимов высказал свою точку зрения касательно вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов.

По мнению специалиста, самой главной и самой сильной командой в группе была мюнхенская «Бавария» - это не поддаётся никакому сомнению. «Интер» же является равной «сине-гранатовым» по силе командой, однако вместе с тем и более возрастной и, как следствие, более опытной, считает Радимов.

«Чем больше они будут играть на таком уровне — тем больше уверенности будет приходить», - цитирует Радимова «Матч ТВ».

Также бывший футболист считает, что хорошая командная игра придёт в каталонский коллектив сразу же вместе с нахождением игрового баланса.