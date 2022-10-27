Лапорта обратился к болельщикам после провала «Барселоны» в Лиге чемпионов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта призывает болельщиков клуба не падать духом.

Каталонский коллектив потерпел крупное поражение от «Баварии» на «Камп Ноу» (0:3). Впрочем, официальный вылет команды из турнира был оформлен ещё раньше, когда «Интер» расправился с чешской «Викторией» (4:0) и гарантировал себе вторую строчку в группе.

«Мы должны смотреть вперёд, ведь мы знали, что в процессе перестройки нам придётся пережить подъёмы и спады. Хочу обратиться к фанатам: давайте сосредоточимся на будущем. Хави активно даёт шансы молодёжи, чтобы юные футболисты могли расти», – цитирует Лапорту знаменитый инсайдер Фабрицио Романо.