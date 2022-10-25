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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» заработает 5 миллионов евро, если выиграет два оставшихся матча в Лиге чемпионов

25 Октября 2022 • 12:42 Комментировать
Барселона
...
Бавария
1 2.25 X 3.95 2 2.80
26.10 22:00

У каталонской «Барселоны» ещё осталась мотивация на два последующих матча в Лиге чемпионов. Несмотря на то, что команда с большой долей вероятности вылетит в Лигу Европы, «сине-гранатовые» ещё могут заработать 5 миллионов евро, если выиграют свои оставшиеся игры с пльзеньской «Викторией» и мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает издание Sport.

Напомним, что в случае завтрашней победы миланского «Интера» над пльзеньской «Викторией», у «Барселоны» уже не будет турнирной мотивации на матч с «Баварией». Игра «нерадзурри» стартует в 19:45 по московскому времени, поэтому по его окончанию судьба всех команд в группе может быть решена.

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Барселона
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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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