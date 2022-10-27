«Барселона» рассчитывала дойти минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов

Руководство каталонской «Барселоны» не досчиталось прибыли за выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Как информирует портал Goal.com, «сине-гранатовые» рассчитывали заработать минимум 20 миллионов евро.

Президент каталонского гранда Жоан Лапорта составил предварительный бюджет на сезон-2022/2023, в котором предполагалось, что команда под руководством Хави доберется минимум до ¼ финала Лиги чемпионов. Отметим, что выход в 1/8 дает участникам 9,6 млн, а путевка в четвертьфинал приносит еще 10,6 млн.

«Барселона» досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф и весной выступит в Лиге Европы.