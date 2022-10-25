​Хави поделился ожиданиями от матча с «Баварией»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес перед матчем Лиги чемпионов против «Баварии» выступил перед журналистами.

«Я ожидаю очень напряжённого матча – как в физическом, так и в тактическом плане. Мы считаем «Баварию» одной из лучших команд в мире. Это важный матч. Мы должны выиграть его, чтобы ни случилось в итоге.

Своей игрой и результатом мы должны показать, что поражение в Мюнхене было нелепым. Мы должны показать, что можем играть на одном уровне с «Баварией», - высказался Хави.

Если «Интер» в среду обыграет «Викторию», то у «Барселоны» не будет шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.