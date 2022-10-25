Линекер – о «Барселоне»: «Обидно из-за Лиги чемпионов, но вылет из неё может стать преимуществом в Ла Лиге»

Обладатель кубка Испании в составе «Барселоны» Гари Линекер прокомментировал нынешнее положение дел в своём бывшее клубе.

Специалист считает, что возглавлять каталонский клуб – довольно сложная задача, так как он является одним из самых популярных среди любителей футбола. Однако по сей день нынешний наставник «сине-гранатовых» Хави успешно с этим справлялся. Трудно поменять много вещей за короткий промежуток времени.

«Обидно из-за Лиги чемпионов, но вылет из нее может стать преимуществом в Ла Лиге – может быть, игроки сильно устанут после чемпионата мира», - цитирует Линекера Mundo Deportivo.