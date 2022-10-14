Провал или логичный результат: «Барселона» не попадёт в плей-офф Лиги чемпионов

В среду «Барселона» не смогла обыграть дома «Интер» и теперь близка к тому, чтобы вновь не выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Почему-то многие после матчей среды поспешили заговорить о сенсации, что «Барселона» не выйдет в плей-офф. Формально у каталонцев шанс есть, но для этого надо в матчах против «Баварии» и «Виктории» набрать на четыре очка больше, чем это сделает «Интер», что выглядит фантастикой.

И всё же считать случившееся сенсацией кажется слегка притянутым за уши. Каталонцы изначально попали в группу смерти, где один топ-клуб в любом случае оказался бы за границей плей-офф. При этом все понимали, что «Бавария» вряд ли упустит своё, а вот «Интер» и «Барселона» разыграют вторую путевку. Заявление, что каталонцы однозначно сильнее миланцев, спорное. Вылет вице-чемпиона Италии выглядел бы не меньшей сенсацией.

Говорить о потенциальном вылете «Барселоны» в текущих обстоятельствах в терминах провала точно нельзя. Конечно, после мощной трансферной кампании многие поклонники каталонцев мечтали о быстром возвращении на вершину европейского футбола в том числе. Однако чудес не бывает. Всем новичкам «Барселоны» надо сыграться, надо собрать команду, чтобы это всё давало результат. В условиях очень плотного графика сделать это было сложно.

«Барселона» почти не проигрывает во внутреннем чемпионате, что создаёт ореол непобедимости. Однако правда в том, что даже в Ла Лиге у каталонцев не было серьёзной проверки. Не считая разобранной «Севильи» и отчасти «Реал Сосьедад», «блауграна» встречалась с соперниками, которые едва ли могли создать сложности. Вот сейчас «Барселону» ждут «Реал», «Вильярреал», «Атлетик» и «Валенсия». После этого отрезка и можно будет оценить готовность каталонцев к борьбе за высокие места.

Ни у кого не вызывает сомнений, что «Барселона» на верном пути. Каталонцы развиваются, они стали намного сильнее, чем были год назад. Однако пока ещё не все футболисты освоились, не все сыгрались. Добавим к этому ряд кадровых проблем, с которыми столкнулись каталонцы. Поэтому очевидно, что у «Барселоны» могут быть текущие проблемы с результатами. Попадись каталонцам в соперники по группе не «Интер», а кто-то попроще, подопечные Хави спокойно добились бы своей цели.

В любом случае это процесс строения команды. В прошлом сезоне «Барселона» не смогла даже успешно выступить на уровне Лиги Европы, в этом году, кажется, каталонцы реально смогут побороться за победу в турнире. Если, конечно, поставят себе такую цель, а не предпочтут все силы бросить на борьбу за чемпионство.

Хорошо, что «Барселону» сейчас возглавляет легенда клуба. Будь на его месте пришлый человек, сейчас наверняка пошли бы разговоры о смене тренера. Хави будут доверять до последнего, и он может пока спокойно работать. Конечно, вылет из Лиги чемпионов – результат разочаровывающий. Однако это не конец света, и с этим надо работать. Можно вспомнить многих тренеров, которые далеко не сразу дали результат, но со временем создали топ-команды.

Говорить, что «Барселона» прямо провалилась, неправильно. Всё же каталонцы проиграли не «Маккаби». Однако очевидно, что «блаугране» надо прогрессировать. В этом смысле даже хорошо, что Хави наглядно увидел, что «Барселона» ещё не готова на равных биться с топ-клубами.

Роман Андреев