​Лапорта – о Лиге чемпионов: «Давайте не будем себя обманывать»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о шансах команды выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что «Барселоне» для выхода в плей-офф нужно надеяться на осечку «Интера» в игре с «Викторией», и не только.

«Шансы в Лиге чемпионов? Кто знает», - сказал Лапорта.

При этом президент «Барселоны» отметил, что команда сейчас только строится, и думать о решении больших задач в Лиге чемпионов неправильно.

«Давайте не будем себя обманывать – у нас есть команда, которая только строится», - цитирует Лапорту Marca.

Напомним, что главным тренером «Барселоны» в настоящий момент является Хави.