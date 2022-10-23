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Лига чемпионов

​Лапорта – о Лиге чемпионов: «Давайте не будем себя обманывать»

23 Октября 2022 • 18:58 Комментировать
Барселона
...
Бавария
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26.10 22:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о шансах команды выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что «Барселоне» для выхода в плей-офф нужно надеяться на осечку «Интера» в игре с «Викторией», и не только.

«Шансы в Лиге чемпионов? Кто знает», - сказал Лапорта.

При этом президент «Барселоны» отметил, что команда сейчас только строится, и думать о решении больших задач в Лиге чемпионов неправильно.

«Давайте не будем себя обманывать – у нас есть команда, которая только строится», - цитирует Лапорту Marca.

Напомним, что главным тренером «Барселоны» в настоящий момент является Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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