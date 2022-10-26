Рауль Рианчо – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Такой результат — разочарование»

Бывший наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов за один тур до конца группового этапа.

Он отметил, что этот результат является разочарованием для каталонского клуба, но футбол – это игра, в которой могут быть результаты, которых не ожидаешь.

«Хави хорошо справляется с тренерской работой, но ему еще предстоит адаптироваться к Лиге чемпионов», — заявил испанский специалист «Спорт-Экспрессу».

Сегодня, 26 октября, в группе С состоялся матч между «Интером» и чешской «Викторией Пльзень». «Нерадзурри» одержали разгромную победу со счётом 4:0, тем самым лишив «Барселону» шанса участвовать в плей-офф Лиги чемпионов.