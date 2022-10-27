Левандовски ушёл в раздевалку «Баварии» после разгрома «Барселоны»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на своем поле принимала мюнхенскую «Баварию» и потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

Как информирует Bayern & Germany, после завершения встречи экс-форвард немецкого гранда Роберт Левандовски, ныне выступающий за «сине-гранатовых», отправился в раздевалку гостей, чтобы пообщаться с бывшими одноклубниками.

«Бавария» досрочно гарантировала себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов, а «Барселона» заняла третье место и выступит в Лиге Европы.

Левандовски перешел в каталонский клуб минувшим летом, подписав долгосрочный контракт.