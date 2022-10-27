Тер Штеген: «Теперь мы должны побороться в Лиге Европы»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.

Футболист отметил затянувшуюся серию неудач для «сине-гранатовых» в Лиге чемпионов. Успех в данном соревновании был одной из главных задач для всей команды, однако прошлое уже не вернёшь, и нужно планировать то, что будет происходить в дальнейшем, считает голкипер.

«Необходимо сконцентрироваться на Ла Лиге, вернуть положительные эмоции. Теперь мы должны побороться в Лиге Европы», - приводит слова спортсмена Diario Sport.

Игрок надеется, что поражение от «Баварии» (0:3) как можно меньше отразится на команде.