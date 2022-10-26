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Лига чемпионов

Мусиала: «Не собираемся жать на тормоза в матче с «Барселоной»

26 Октября 2022 • 15:32 Комментировать
Барселона
...
Бавария
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Через 5 ч. 18 мин.

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

19-летний хавбек заявил, что мюнхенцы не собираются останавливаться на достигнутом и намерены продолжить свою победную серию в матче с каталонцами. Напомним, на данный момент «Бавария» уверенно возглавляет группу C, опережая «сине-гранатовых» на восемь очков.

«У «Барселоны» отличная команда, но наша цель продолжать в Лиге чемпионов в том же духе и с той же энергией. Хотим продлить победную серию на групповом этапе и обеспечить первое место в группе. Не собираемся сегодня жать на тормоза», — приводит слова Мусиалы пресс-служба УЕФА.

Матч «Барселона» — «Бавария» состоится сегодня, 26 октября. Начало — в 22:00 по московскому времени. 
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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Джамал Мусиала
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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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