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Лига чемпионов

Хави до сих пор переживает за неудачи в матче с «Интером»

27 Октября 2022 • 23:02 Комментировать
Барселона
0:3
Бавария
окончен

Буквально через несколько дней исполнится год с того момента, как Хави Эрнандес стал тренером каталонской «Барселоны», но подходит он к этой дате не в лучшем настроении - не сумев пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, «Барселона» не только получила очередной удар по своему престижу, но и потеряла немалые деньги. Хави до сих пор считает, что главной причиной неудачи были судейские ошибки в матчах с «Интером».

- С нами обошлись жестоко, было все. В Мюнхене мы играли лучше «Баварии». В Милане сами знаете, что случилось, какие там были судейские ошибки. Мы заслуживали больше, это реальность, - цитирует слова Хави fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Хави Эрнандес
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