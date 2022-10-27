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Лига чемпионов

Вагнер: «Бавария» в доминирующем стиле разобралась с «Барселоной»

27 Октября 2022 • 11:19 Комментировать
Барселона
0:3
Бавария
окончен

Экс-футболист сборной Германии Сандро Вагнер прокомментировал гостевую победу мюнхенской «Баварии» над каталонской «Барселоной» (3:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» показала зрелую игру. Команда выглядела отлично на «Камп Ноу». Мюнхенцы в доминирующем стиле разобрались с «Барселоной». Каждый из футболистов «Баварии» показал свои лучшие качества», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

За один тур до завершения группового этапа «Бавария» гарантировала себе первое место в группе. «Барселона» продолжит выступления в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Сандро Вагнер
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