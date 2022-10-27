Вагнер: «Бавария» в доминирующем стиле разобралась с «Барселоной»

Экс-футболист сборной Германии Сандро Вагнер прокомментировал гостевую победу мюнхенской «Баварии» над каталонской «Барселоной» (3:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» показала зрелую игру. Команда выглядела отлично на «Камп Ноу». Мюнхенцы в доминирующем стиле разобрались с «Барселоной». Каждый из футболистов «Баварии» показал свои лучшие качества», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

За один тур до завершения группового этапа «Бавария» гарантировала себе первое место в группе. «Барселона» продолжит выступления в Лиге Европы.