Хави — о матче с «Баварией» в Мюнхене: «Это несчастье, до сих пор не могу поверить, что мы не забили»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

Напомним, что первая игра между этими соперниками, проходившая в Мюнхене, завершилась победой «Баварии» со счётом 2:0. Испанский специалист считает, что в той встрече «сине-гранатовым» нее повезло, и «Барселона» в предстоящей встрече постарается это доказать.

«Я ожидаю, что матч будет очень интенсивным. Будет много физической борьбы. Нас ждёт очень важный матч, и это не зависит от результата в игре «Интера». Матч в Мюнхене — это несчастье. До сих пор не могу поверить, что мы не забили», — цитирует Хави AS.

Матч «Барселона» — «Бавария» состоится сегодня, 26 октября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.