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Чемпионат Германии. Бундеслига

Рибери назвал лучшие и худшие моменты своей карьеры

23 Октября 2022 • 23:53 Комментировать
Барселона
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Бавария
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26.10 22:00

Франк Рибери, недавно повесивший бутсы на гвоздь, поделился главными воспоминаниями из своей карьеры.

«Финал Лиги чемпионов 2013 года навсегда остался в моём сердце – тогда мы обыграли дортмундскую «Боруссию» и завоевали трофей. Один из худших моментов – поражение в домашнем для «Баварии» финале Лиги чемпионов против «Челси» в серии пенальти, а также, конечно, финал чемпионата мира 2006 года, проигранный Италии.

Я горжусь своей карьерой и следом, который оставил в футболе. «Золотой мяч» был бы для меня важным достижением на индивидуальном уровне, но я хочу, чтобы люди и без этого помнили о моих достижениях», – поведал в интервью Sky 39-летний француз.

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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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