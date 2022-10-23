Рибери назвал лучшие и худшие моменты своей карьеры

Франк Рибери, недавно повесивший бутсы на гвоздь, поделился главными воспоминаниями из своей карьеры.

«Финал Лиги чемпионов 2013 года навсегда остался в моём сердце – тогда мы обыграли дортмундскую «Боруссию» и завоевали трофей. Один из худших моментов – поражение в домашнем для «Баварии» финале Лиги чемпионов против «Челси» в серии пенальти, а также, конечно, финал чемпионата мира 2006 года, проигранный Италии.

Я горжусь своей карьерой и следом, который оставил в футболе. «Золотой мяч» был бы для меня важным достижением на индивидуальном уровне, но я хочу, чтобы люди и без этого помнили о моих достижениях», – поведал в интервью Sky 39-летний француз.