Известны составы на матч «Барселона» – «Бавария»

Хави Эрнандес и Юлиан Нагельсманн назвали основные составы на матч пятого тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией».

«Барселона»: тер Штеген, Бальде, Алонсо, Кунде, Бельерин, де Йонг, Бускетс, Кесси, Педри, Левандовски, Дембеле.

«Бавария»: Ульрайх, Дэвис, Упамекано, де Лихт, Мазрауи, Киммих, Горецка, Мане, Мусиала, Гнабри, Чупо-Мотинг.

Напомним, что мюнхенский гранд уже решил вопрос с выходом в весеннюю часть главного еврокубка, в то время как победа «Интера» над «Викторией» выбьет «Барселону» из группового этапа Лиги чемпионов во второй раз подряд. Встреча на «Камп Ноу» начнётся в 22:00 по московскому времени.

