Болельщики «Барселоны» скандировали имя Месси во время матча с «Баварией»

Болельщики каталонской «Барселоны» скандировали имя нападающего сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионеля Месси во время матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3). Об этом сообщает Mirror.

«Сине-гранатовые», набрав в своей группе четыре очка в пяти матчах, потеряли шансы на выход в плей-офф турнира, о чём стало известно ещё после победы итальянского «Интера» над чешской «Викторией» (4:0).

Месси выступал за каталонский клуб с 2003 по 2021 год, где выиграл за это время большое количество трофеев, среди которых числятся четыре кубка Лиги чемпионов.

Несмотря на вылет из Лиги чемпионов, «Барселона» гарантировано начнёт свой путь в Лиге Европы будущей весной, так как потенциальный соперник в борьбе за это право «Виктория» не набрала ни одного очка за пять матчей и, соответственно, не сможет догнать испанский клуб даже в случае победы в очном противостоянии.