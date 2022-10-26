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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Если останавливаться и говорить: «Я лучший», то ничего не будет получаться»

26 Октября 2022 • 17:58 Комментировать
Барселона
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Бавария
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Через 3 ч. 42 мин.

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал о своём отношении к делу.

Форвард сказал, что постоянно хочет забивать мячи в ворота соперников. Некоторые игроки забивают голы, проводят великолепные игры, а после – снижают планку.

«Если останавливаться и говорить: «Я лучший», то ничего не будет получаться. Когда я был маленьким, я много забивал, но меня это никогда не удовлетворяло», - приводит слова футболиста L’Équipe.

Левандовски добавил, что негативные эмоции способны мешать достижению целей. Нападающий отметил, что он «не машина и не зверь, а человек», со своими проблемами и плохими днями. К сожалению, редко кто об этом вспоминает.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Чемпионат Испании Лига Чемпионов Роберт Левандовски
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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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