Левандовски: «Если останавливаться и говорить: «Я лучший», то ничего не будет получаться»

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал о своём отношении к делу.

Форвард сказал, что постоянно хочет забивать мячи в ворота соперников. Некоторые игроки забивают голы, проводят великолепные игры, а после – снижают планку.

«Если останавливаться и говорить: «Я лучший», то ничего не будет получаться. Когда я был маленьким, я много забивал, но меня это никогда не удовлетворяло», - приводит слова футболиста L’Équipe.

Левандовски добавил, что негативные эмоции способны мешать достижению целей. Нападающий отметил, что он «не машина и не зверь, а человек», со своими проблемами и плохими днями. К сожалению, редко кто об этом вспоминает.