Джеко: «Не знаю, является ли подвигом то, что мы выбили «Барселону»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко высказался о добытой путёвке в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» одолели в родных стенах «Викторию» Пльзень (4:0), досрочно лишив «Барселону» всех шансов на выход из группы. Чуть позднее каталонцы проиграли «Баварии» – 0:3.

«После жеребьёвки немногие верили в успех «Интера» в такой группе, но мы показали, что с нами нужно считаться. Не знаю, является ли подвигом тот факт, что мы выбили из турнира «Барселону» – «Интер» тоже силён, и мы доказали это в очных встречах с «Барсой», – заявил в интервью DAZN боснийский форвард, оформивший дубль в поединке против «Виктории».