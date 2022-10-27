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Лига чемпионов

Джеко: «Не знаю, является ли подвигом то, что мы выбили «Барселону»

27 Октября 2022 • 02:12 Комментировать
Интер Милан
4:0
Виктория Пльзень
окончен

Нападающий «Интера» Эдин Джеко высказался о добытой путёвке в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» одолели в родных стенах «Викторию» Пльзень (4:0), досрочно лишив «Барселону» всех шансов на выход из группы. Чуть позднее каталонцы проиграли «Баварии» – 0:3.

«После жеребьёвки немногие верили в успех «Интера» в такой группе, но мы показали, что с нами нужно считаться. Не знаю, является ли подвигом тот факт, что мы выбили из турнира «Барселону» – «Интер» тоже силён, и мы доказали это в очных встречах с «Барсой», – заявил в интервью DAZN боснийский форвард, оформивший дубль в поединке против «Виктории».

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Евро-Футбол.Ру,
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