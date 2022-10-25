Кесси верит, что «Барселона» выйдет в плей-офф ЛЧ

Ивуарийский хавбек Франк Кесси, выступающий за каталонскую «Барселону», поделился мнением о перспективах «сине-гранатовых» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

«Нас не устраивают наши результаты в Лиге чемпионов. Но сейчас мы на правильном пути. «Барселона» хорошо готова к оставшимся матчам группового этапа. Выход в плей-офф – тяжелая, но не невозможная задача. Нужно продолжать верить в это», - цитирует африканского полузащитника Sport.es.

После четырех туров «Барса» с четырьмя баллами занимает третье место в своей группе. Каталонцы отстают от идущего вторым «Интера» на три балла.

В пятом туре подопечные Хави Эрнандеса на своем поле примут «Баварию».