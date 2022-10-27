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Лига чемпионов

Алонсо: «Качество испанского футбола бесспорно, на него смотрят с восхищением»

27 Октября 2022 • 18:28 Комментировать
Барселона
0:3
Бавария
окончен

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, в бытность футболистом более девяти лет отыгравший за испанские клубы, высказался о неудачах команд его родной страны в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Специалист призвал не давать оценку всей системе испанского футбола, основываясь лишь на одном отдельно взятом сезоне. Алонсо отметил развитие чемпионатов других стран, клубы которых принимают участие в турнире.
«Качество испанского футбола бесспорно, на него смотрят с восхищением. В этом году в следующую стадию прошла лишь одна команда из четырех. Это означает, что что-то пошло не так, однако я не собираюсь вдаваться в подробности, у меня достаточно работы», - цитирует тренера Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов Хаби Алонсо
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