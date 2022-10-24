Кесси: «Хави вернул нам уверенность»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси похвалил работу наставника команды Хави Эрнандеса.

После неудач в Лиге чемпионов и поражения в «эль класико» каталонцы смогли реабилитироваться, одержав уверенные победы над «Вильярреалом» (3:0) и «Атлетиком» (4:0).

«Я был очень разочарован, особенно после произошедшего в Лиге чемпионов, – цитирует Sport слова Кесси. – Но мы снова обрели уверенность в себе и вернулись на правильный путь – всё благодаря Хави и персоналу из тренерского штаба, которые очень качественно готовят нас к матчам», – отметил хавбек.

26 октября «Барселона» примет на своём поле «Баварию» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.