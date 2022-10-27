За 5 матчей в «Барселоне» Левандовски потерпел столько же поражений в Лиге чемпионов, сколько с «Баварией» – за 43

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вынужден привыкать к неудачам после перехода из «Баварии».

В составе мюнхенского коллектива польский форвард потерпел всего три поражения в последних 43 матчах Лиги чемпионов, в то время как в цветах каталонцев для тех же трёх поражений потребовалось всего пять матчей. «Барселона» дважды уступила всё той же «Баварии» и однажды проиграла «Интеру», что в итоге стоило ей путёвки в 1/8 финала – «сине-гранатовые» вынуждены довольствоваться местом в плей-офф Лиги Европы.

Роберт Левандовски стал автором пяти голов в пяти матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.