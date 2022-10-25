​Хави описал Левандовски тремя словами

В ходе вторничной пресс-конференции главного тренера «Барселоны» Хави попросили описать форварда его команды Роберта Левандовски с помощью трёх слов.

«Победитель, качество, бомбардир», - сказал Хави.

«Завтра будет возможность не только для Левандовски, но и для всей команды. Это будет футбольный реванш», - отметил главный тренер «Барселоны».

«Барселона» примет «Баварию» в среду, 26 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени. Стоит сказать, что в первом круге «Бавария» обыграла «Барселону» со счётом 2:0, хотя каталонцы смотрелись солидно.