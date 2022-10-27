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Лига чемпионов

Лапорта: «Хави проделывает хорошую работу»

27 Октября 2022 • 02:09 Комментировать
Барселона
0:3
Бавария
окончен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказал своё мнение о главном тренере команды Хави Эрнандесе после поражения от «Баварии» (0:3) и вылете из Лиги чемпионов.

«Хави проделывает хорошую работу. Сегодняшний день был очень тяжёлым эмоционально, потому что мы вышли на поле уже вылетевшими из Лиги чемпионов», - приводит слова Лапорты CCMA.

Президент «сине-гранатовых» считает, что в данном случае ни на кого нельзя возлагать вину. Также Лапорта выразил надежду на дальнейшее развитие команды и успех в других турнирах.

«Барселона», набрав четыре очка в пяти матчах группового этапа ЛЧ, обеспечила себе участие в плей-офф Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес Лига Чемпионов
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