Педри: «Мы не заслужили выступать дальше в ЛЧ»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри считает, что команда заслуженно вылетела из Лиги чемпионов.

«Безусловно, это провал. «Барса» должна выходить из группы, но этого не произошло, потому что мы не заслужили выступать дальше в ЛЧ», - приводит слова Педри Mundo Deportivo.

Футболист отметил довольно юный средний возраст коллектива «сине-гранатовых» и заявил, что у команды есть возможности для дальнейшего роста.

Вылет из такого престижного турнира игрок считает большим разочарованием. Однако спортсмен думает, что здоровая самокритика в данном случае не помешает.

После поражения от «Баварии» (0:3) стал очевиден тот факт, что каталонский клуб не готов к дальнейшей борьбе за кубок Лиги чемпионов, сказал Педри.