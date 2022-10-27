«Барселона» лишь в третий раз не нанесла ни одного удара в створ в матче Лиги чемпионов

«Барселона» ни разу не смогла потревожить голкипера «Баварии» в сегодняшнем матче.

«Сине-гранатовые» уступили в родных стенах со счётом 0:3. Лишь в третий раз в современной истории каталонскому гранду не удалось нанести ни одного удара в створ в поединке Лиги чемпионов, и все три случая, что примечательно, пришлись на последние два сезона: впервые это произошло в домашнем матче против «Баварии» в прошлом году, затем – в поединке с «Бенфикой» в Португалии спустя две недели. Во всех трёх случаях «Барселона» потерпела поражение с одинаковым счётом – 0:3.

Напомним, что коллектив Хави Эрнандеса лишился шансов на выход в 1/8 финала нынешней Лиги чемпионов.