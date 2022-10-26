«Бавария» вновь победила «Барселону» и обеспечила первое место в группе

«Барселона» в матче против «Баварии» билась только за свою честь, так как к стартовому свистку лишилась шансов на попадание в плей-офф. Однако каталонцы вновь ничего не смогли противопоставить мюнхенцам, пропустив дважды ещё к перерыву.
|10'Мане Садио (0:1)
|31'Чупо-Мотинг Эрик (0:2)
|90'Павар Бенжамен (0:3)
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К старту матча в нём уже пропала интрига. После победы «Интера» над «Викторией» часом ранее «Барселона» потеряла шанс на выход в плей-офф и заранее обеспечила себе место в Лиге Европы. Разве что «Бавария» в случае успеха на «Камп Ноу» могла заранее обеспечить себе первое место.
Хотя с точки зрения статуса «Барселоне» надо было показывать себя, но матч активнее начала «Бавария». Мюнхенцы провели пару попыток и смогли быстро забить гол. Бельерин задержался глубок, и после передачи Гнабри из середины Мане убежал на рандеву с тер Штегеном, убрал мяч в сторону и перебросил его.
«Барселона» должна была прибавлять, но этого не случилось. Игра после этого гола шла довольно медленно, и не было видно, как каталонцы хотели сравнять счёт. «Бавария» же спокойно катала мяч, а по истечении получаса забила и второй гол. После быстрой контратаки Гнабри получил мяч по центру перед штрафной и покатил направо, куда ворвался Чупо-Мотинг и пробил между ног тер Штегену. Причём вновь задержался Бельерин, из-за чего не было офсайда.
В конце первого тайма «Барселона» могла надеяться на забитый гол. Левандовски получил мяч в штрафной и упал в борьбе с де Лихтом. Судья указал на точку, но после просмотра повтора решение изменил. Арбитр посчитал, что голландец успел сыграть в мяч, а поляк уже сам потом зацепился за ногу соперника. В итоге на перерыв «Барселона» уходила с серьёзным отставанием.
В начале второго тайма мюнхенцы забили и третий гол, но Гнабри немного залез в офсайд. В целом же ход матча не менялся. «Барселона» не включала или не могла включить скорости, а пешком что-то противопоставить «Баварии» было нельзя.
Тренеры делали много замен, но всё это было похоже на товарищескую игру, где наставники просто отсматривали какие-то связи, игроков. На поле же ничего не происходило. Команды будто действовали без ворот, просто позабыв о них. Болельщики «Барселоны» лишь грустно наблюдали за происходящим. Левандовски в конце игры заменили, так что поляк так и не сумел огорчить свою бывшую команду.
В компенсированное время «Бавария» довела счёт до разгромного. Киммих навесил на Гнабри, у которого удар не получился, зато получилась скидка на дальний угол, и Павар с пары метров внёс мяч в сетку.
В итоге «Бавария» так и довела матч до победы. Благодаря этому успеху мюнхенцы заранее гарантировали себе первое место в квартете. «Барселона» же в очередной раз не смогла ничего противопоставить топ-сопернику. В этом сезоне подопечные Хави не могут справиться с такими командами.
В последнем туре «Барселона» сыграет с «Викторией», но матч не будет нести спортивной интриги. «Бавария» же примет миланский «Интер», но и в этом матче никакой конкуренции не будет.
Роман Андреев
так, болелы Барсы, объединяемся и поддерживаем все вместе РМ!!!!
эх.. садитесь, ребятки, обьяснб почему хави бестолковый тренер (слабейший из последних) и почему с ним барсе ничего не светит.
Как игрок хави был уникумом, игроком-эпохой как зидан, фигу,кройф.. и все что человек анализирует, он ровняет по себе. Т.е. те гениальные пасы, ту видимость поля что хави чувствовал на поле, он применяет к игрокам своей команды, но они впринципе не смогут повторить то, что было дано хави-игроку. Можно и дальше считать барселону "перспективной" командой и ждать прогресса от очередного бестолкового трансферного окна, но на выходе будет очередной провал в еврокубках и тактическпя импотенция со всеми крепкими соперниками.
Ну и компашка в ЛЕ… нафиг вы нам все нужны?(
против больших команд Барса выходит отбывать номер. нет психологии победителя. игра какая то неуверенная. нужно с такими командами играть в одно касание, быстро проходить зоны. здесь же такого нет и в помине. это разочаровывает. думаю, Хави дадут доработать сезон. но без прогресса в игре потраченные на всякое невесть что 150 лямов ему не простят.
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