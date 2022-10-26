«Бавария» вновь победила «Барселону» и обеспечила первое место в группе

«Барселона» в матче против «Баварии» билась только за свою честь, так как к стартовому свистку лишилась шансов на попадание в плей-офф. Однако каталонцы вновь ничего не смогли противопоставить мюнхенцам, пропустив дважды ещё к перерыву.

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К старту матча в нём уже пропала интрига. После победы «Интера» над «Викторией» часом ранее «Барселона» потеряла шанс на выход в плей-офф и заранее обеспечила себе место в Лиге Европы. Разве что «Бавария» в случае успеха на «Камп Ноу» могла заранее обеспечить себе первое место.

Хотя с точки зрения статуса «Барселоне» надо было показывать себя, но матч активнее начала «Бавария». Мюнхенцы провели пару попыток и смогли быстро забить гол. Бельерин задержался глубок, и после передачи Гнабри из середины Мане убежал на рандеву с тер Штегеном, убрал мяч в сторону и перебросил его.

«Барселона» должна была прибавлять, но этого не случилось. Игра после этого гола шла довольно медленно, и не было видно, как каталонцы хотели сравнять счёт. «Бавария» же спокойно катала мяч, а по истечении получаса забила и второй гол. После быстрой контратаки Гнабри получил мяч по центру перед штрафной и покатил направо, куда ворвался Чупо-Мотинг и пробил между ног тер Штегену. Причём вновь задержался Бельерин, из-за чего не было офсайда.

В конце первого тайма «Барселона» могла надеяться на забитый гол. Левандовски получил мяч в штрафной и упал в борьбе с де Лихтом. Судья указал на точку, но после просмотра повтора решение изменил. Арбитр посчитал, что голландец успел сыграть в мяч, а поляк уже сам потом зацепился за ногу соперника. В итоге на перерыв «Барселона» уходила с серьёзным отставанием.

В начале второго тайма мюнхенцы забили и третий гол, но Гнабри немного залез в офсайд. В целом же ход матча не менялся. «Барселона» не включала или не могла включить скорости, а пешком что-то противопоставить «Баварии» было нельзя.

Тренеры делали много замен, но всё это было похоже на товарищескую игру, где наставники просто отсматривали какие-то связи, игроков. На поле же ничего не происходило. Команды будто действовали без ворот, просто позабыв о них. Болельщики «Барселоны» лишь грустно наблюдали за происходящим. Левандовски в конце игры заменили, так что поляк так и не сумел огорчить свою бывшую команду.

В компенсированное время «Бавария» довела счёт до разгромного. Киммих навесил на Гнабри, у которого удар не получился, зато получилась скидка на дальний угол, и Павар с пары метров внёс мяч в сетку.

В итоге «Бавария» так и довела матч до победы. Благодаря этому успеху мюнхенцы заранее гарантировали себе первое место в квартете. «Барселона» же в очередной раз не смогла ничего противопоставить топ-сопернику. В этом сезоне подопечные Хави не могут справиться с такими командами.

В последнем туре «Барселона» сыграет с «Викторией», но матч не будет нести спортивной интриги. «Бавария» же примет миланский «Интер», но и в этом матче никакой конкуренции не будет.