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Лига чемпионов

«Бавария» вновь победила «Барселону» и обеспечила первое место в группе

26 Октября 2022 • 23:56 Комментировать (28)
Барселона
0:3
Бавария
окончен

«Барселона» в матче против «Баварии» билась только за свою честь, так как к стартовому свистку лишилась шансов на попадание в плей-офф. Однако каталонцы вновь ничего не смогли противопоставить мюнхенцам, пропустив дважды ещё к перерыву.

Протокол игры  
Барселона0:3Бавария
  10'Мане Садио (0:1)
  31'Чупо-Мотинг Эрик (0:2)
  90'Павар Бенжамен (0:3)
Тер Штеген Марк-АндреБельерин ЭкторКунде Жюль 68' (Фати Ансу ( 68') Алонсо МаркосБальде АлехандроКесси ФранкБускетс Серхио  41' 58' (Рафинья Диас ( 58') Де Йонг ФренкиДембеле Усман 68' (Гарсия Эрик ( 68') Левандовски Роберт 83' (Торре Пабло ( 83') Педри 58' (Торрес Ферран ( 58')
Запасные: ГавиПенья ИньякиАльба ЖордиПике ХерардТенас Арнау
Ульрайх СвенМазрауи Нуссер  16' 79' (Станишич Йосип ( 79') Упамекано Дайо  35' 63' (Мюллер Томас ( 63') Де Лихт МаттайсАльфонсо ДэвисГорецка Леон  23' 46' (Забитцер Марсель ( 46') Киммих ЙозуаГнабри СержМусиала Джамал 67' (Гравенберх Райан ( 67') Мане СадиоЧупо-Мотинг Эрик 63' (Павар Бенжамен ( 63')
Запасные: Коман КингслиJohannes SchenkТель Матис
26 октября. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

Видео

Мане бьет под перекладину (видео). Лига чемпионов. Футбол
Мане бьет под перекладину (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:3. Гол Бенжамена Павара (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:3. Гол Бенжамена Павара (видео). Лига чемпионов. Футбол
Опасный удар Фати (видео). Лига чемпионов. Футбол
Опасный удар Фати (видео). Лига чемпионов. Футбол
Отмененный гол Гнабри (видео). Лига чемпионов. Футбол
Отмененный гол Гнабри (видео). Лига чемпионов. Футбол
Арбитр отменил пенальти в ворота Баварии после ВАР (видео). Лига чемпионов. Футбол
Арбитр отменил пенальти в ворота Баварии после ВАР (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Гол Эрика Чупо-Мотинга (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Гол Эрика Чупо-Мотинга (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол Садио Мане (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол Садио Мане (видео). Лига чемпионов. Футбол

К старту матча в нём уже пропала интрига. После победы «Интера» над «Викторией» часом ранее «Барселона» потеряла шанс на выход в плей-офф и заранее обеспечила себе место в Лиге Европы. Разве что «Бавария» в случае успеха на «Камп Ноу» могла заранее обеспечить себе первое место.

Хотя с точки зрения статуса «Барселоне» надо было показывать себя, но матч активнее начала «Бавария». Мюнхенцы провели пару попыток и смогли быстро забить гол. Бельерин задержался глубок, и после передачи Гнабри из середины Мане убежал на рандеву с тер Штегеном, убрал мяч в сторону и перебросил его.

«Барселона» должна была прибавлять, но этого не случилось. Игра после этого гола шла довольно медленно, и не было видно, как каталонцы хотели сравнять счёт. «Бавария» же спокойно катала мяч, а по истечении получаса забила и второй гол. После быстрой контратаки Гнабри получил мяч по центру перед штрафной и покатил направо, куда ворвался Чупо-Мотинг и пробил между ног тер Штегену. Причём вновь задержался Бельерин, из-за чего не было офсайда.

В конце первого тайма «Барселона» могла надеяться на забитый гол. Левандовски получил мяч в штрафной и упал в борьбе с де Лихтом. Судья указал на точку, но после просмотра повтора решение изменил. Арбитр посчитал, что голландец успел сыграть в мяч, а поляк уже сам потом зацепился за ногу соперника. В итоге на перерыв «Барселона» уходила с серьёзным отставанием.

В начале второго тайма мюнхенцы забили и третий гол, но Гнабри немного залез в офсайд. В целом же ход матча не менялся. «Барселона» не включала или не могла включить скорости, а пешком что-то противопоставить «Баварии» было нельзя.

Тренеры делали много замен, но всё это было похоже на товарищескую игру, где наставники просто отсматривали какие-то связи, игроков. На поле же ничего не происходило. Команды будто действовали без ворот, просто позабыв о них. Болельщики «Барселоны» лишь грустно наблюдали за происходящим. Левандовски в конце игры заменили, так что поляк так и не сумел огорчить свою бывшую команду.

В компенсированное время «Бавария» довела счёт до разгромного. Киммих навесил на Гнабри, у которого удар не получился, зато получилась скидка на дальний угол, и Павар с пары метров внёс мяч в сетку.

В итоге «Бавария» так и довела матч до победы. Благодаря этому успеху мюнхенцы заранее гарантировали себе первое место в квартете. «Барселона» же в очередной раз не смогла ничего противопоставить топ-сопернику. В этом сезоне подопечные Хави не могут справиться с такими командами.

В последнем туре «Барселона» сыграет с «Викторией», но матч не будет нести спортивной интриги. «Бавария» же примет миланский «Интер», но и в этом матче никакой конкуренции не будет.

Роман Андреев

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Комментарии (28)
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Рейтинг комментариев
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NOBODY
27 Октября 2022 в 00:19
получается в ЛЧ от Испании остается только Реал???
так, болелы Барсы, объединяемся и поддерживаем все вместе РМ!!!!
Barca mes que un club
27 Октября 2022 в 00:17
Я все понимаю, типа матч не имел турнирного значения, но всё равно Барса должна была играть на полную катушку, помня все последние неудачи в играх с Баварией, хотя бы ради своих болельщиков. А так, опять как в прошлом году, очередной провал 👎👎👎Вообще, поражает, насколько беспомощно смотрится Барса против Баварии в последние годы, как дворовая команда, честное слово...Какой-то непонятный синдром, надо что-то с этим делать и вообще искать пути к возрождению Барселоны.
NOBODY
27 Октября 2022 в 00:11
и все-таки Барса - самая популярная команда на сайте ))))
Castilla
27 Октября 2022 в 00:10
Что чувствует Де Йонг,который согласился на 2- кратное снижение зарплаты и лавку победителя Эльче,чтобы не переходить в МЮ и не играть в ЛИГЕ ЕВРОПЕ?
roksanvanino2015
27 Октября 2022 в 00:08
барселона опять выпорота крепким соперником и выкинута в ЛЕ где будет так же выпорота очередным айнтрахтом, а турбофанаты барсы будут смаковать маниты над бетисами и мальорками, подведя итог сезона что второе место из двух в примере неплохой результат.
эх.. садитесь, ребятки, обьяснб почему хави бестолковый тренер (слабейший из последних) и почему с ним барсе ничего не светит.
Как игрок хави был уникумом, игроком-эпохой как зидан, фигу,кройф.. и все что человек анализирует, он ровняет по себе. Т.е. те гениальные пасы, ту видимость поля что хави чувствовал на поле, он применяет к игрокам своей команды, но они впринципе не смогут повторить то, что было дано хави-игроку. Можно и дальше считать барселону "перспективной" командой и ждать прогресса от очередного бестолкового трансферного окна, но на выходе будет очередной провал в еврокубках и тактическпя импотенция со всеми крепкими соперниками.
CELTIC FROST
27 Октября 2022 в 00:07
Не удивлюсь, если вскоре на трибунах появятся белые платочки. Такие ожидания - и такая реальность / Первый тайм в Баварии был лучшим для Барселоны в этой ЛЧ // Скорее всего, в ЛЕ попадет (если попадет еще ) и Атлетико. Ох, и компания же там по именам собирается.
Element-22
27 Октября 2022 в 00:12
Чую - вывески решающих стадий ЛЕ не будут уступать вывескам ЛЧ ))
CELTIC FROST
27 Октября 2022 в 00:17
Ппц там может компашка собраться. Из ЛЧ туда могут последовать Ювентус, Барса, Атлетико, Аякс, так любящая тот турнир Севилья. Менее очевидно, но там же могут оказаться Тотен (так как сегодня не победил), Лейпциг.Не обезопасил себя от третьего места в группе Милан. И это помимо тех, кто в ЛЕ уже имеется.
Element-22
27 Октября 2022 в 00:07
Левандовски счастлив?)
Ну и компашка в ЛЕ… нафиг вы нам все нужны?(
Шарипов Тахир
27 Октября 2022 в 00:06
Смотрел матч и понимал справедливость утверждения, что любая команда играет так, как позволяет ей соперник. Сегодня Бавария не позволила Барселоне ничего. Реальная оценка того,что стоит сегодняшняя Барселона показали ее игры с Баварией. К сожалению великому, оценка совсем не высока!
NOBODY
27 Октября 2022 в 00:08
те Барса позволила Баварии так играть сегодня?
pol-black
27 Октября 2022 в 00:05
ничего не решающий в турнирной таблице матч. наверное только этим можно объяснить такую отвратительную игру всех игроков Барсы. в атаке полный ноль. от Лёвы мяч отскакивает на три метра при приёме. долгая возня от Дембеле, да и от других игроков атаки. в полузащите ничего выдающегося. де Йонг не блистал совсем, Буся тоже не креативил. в обороне очередное днище. радует только Бальде. а вот Бельерин накосячил, особенно с первым голом. ну и во втором ошибся с линией офсайда. Алонсо тоже не слишком уверенно отыграл. даже Пике сыграл бы лучше наверное.
против больших команд Барса выходит отбывать номер. нет психологии победителя. игра какая то неуверенная. нужно с такими командами играть в одно касание, быстро проходить зоны. здесь же такого нет и в помине. это разочаровывает. думаю, Хави дадут доработать сезон. но без прогресса в игре потраченные на всякое невесть что 150 лямов ему не простят.
NOBODY
27 Октября 2022 в 00:06
воттт...а в Баварии от Левы мяч так не отскакивал.....вот как объяснить этот эффект....
pol-black
27 Октября 2022 в 00:07
он и в последних матчах не отскакивал, а вот сегодня как от деревяшки какой то.
NOBODY
27 Октября 2022 в 00:09
не следил за ним, только матчи типа с РМ или Баварией....ну тогда может и не надо было ставить его на матч с "бывшей" ?
NOBODY
27 Октября 2022 в 00:04
голосовалку пускали уже - нужен ли Хави команде? или не было? может есть смысл просто поглядеть ,что народ сайта думает об эом?
ARTUR
27 Октября 2022 в 00:04
про игру говорить не чего ,, настроится на матч было сложно понимая что уже пролетели мимо , меня убивает сама тактика Хави , вернее ее отсутствие , ну раз пролетели , зачем ты ставишь этого поляка которого съавали в прошлой ??? ну ладно раз ты его ставишь так поменяй рисунок ..но все то же.., в прошлом сезоне когда его не было ,я про поляка , атака Барсы была интереснее .. жаль не получилось ничего ..Хави увы не оправдывает , Бальде если не зазведит вырастет хорошим игроком . Дембеле на своем уровне отыграл .
roksanvanino2015
27 Октября 2022 в 00:13
с настроем все нормально было, игроки рвали метали, не было тактики. Мне эта команда хави напоминает локо маминова, быстрее топнуть, быстрее хлопнуть, навалиться всей командой, а выхлоп - 0 (если соперник только не классом ниже), т.к. самой игры то и нет
Alex1972
27 Октября 2022 в 00:04
Немцы и не вспотели...
slain
27 Октября 2022 в 00:04
Просто на классе, у Хави понимание футбола осталось на уровне 2009 года, пусть кто-нибудь скажет ему что даже Барселона его времен сейчас влетала бы с тем же счетом.
NOBODY
27 Октября 2022 в 00:05
нууу ты не прав....разница в игре и исполнителях огромная...тем более что Бавария так себе.....
NOBODY
26 Октября 2022 в 23:59
вот тебе и ничего не значащий матч!!! почти СОТНЯ комментов в ветке онлайн матча....
Манчестерский Иппатий
27 Октября 2022 в 00:01
и что там? Плачут вместе с испанскими девчатами?
NOBODY
27 Октября 2022 в 00:02
ой, там много всего...хочешь почитай сам ))
Barca mes que un club
27 Октября 2022 в 00:06
Я вижу, лондонские девчонки уже вытерли сделки после фиаско в Загребе.
Манчестерский Иппатий
27 Октября 2022 в 00:14
Это ты про первое место в группе? Или ты не туда посмотрел?
pol-black
27 Октября 2022 в 00:06
в основном хейтеры Барсы зубоскалят. после затишья во вчерашнем матче пальчики чешутся постучать по клаве.
CELTIC FROST
27 Октября 2022 в 00:10
Да там на удивление мало таких - зубоскальных комментов.
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