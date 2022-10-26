Хави: «Будем биться за победу в Лиге Европы как львы»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» оценил вероятность попадания каталонцев в Лигу Европы по итогам нынешнего розыгрыша турнира.

Напомним, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «сине-гранатовым» обязательно нужно побеждать «Баварию», иначе миланскому «Итеру» в сегодняшнем матче достаточно будет одолеть чешскую «Викторию» на своём поле, чтобы оставить команду Хави за бортом турнира.

«Мы хотим продолжить выступления в Лиге чемпионов, но в случае, если этого не произойдёт, мы будем биться за победу в Лиге Европы как львы. Если мы не выйдем в плей-офф, мы не должны терять уверенность. Нужно показать, что мы способны конкурировать с такими клубами, как «Бавария», и победить», — заявил Хави Эрнандес.

Матч «Барселона» — «Бавария» состоится сегодня, 26 октября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.