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Лига чемпионов

Хави: «Будем биться за победу в Лиге Европы как львы»

26 Октября 2022 • 09:25 Комментировать
Барселона
...
Бавария
1 2.00 X 3.90 2 3.05
Через 11 ч. 34 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» оценил вероятность попадания каталонцев в Лигу Европы по итогам нынешнего розыгрыша турнира.

Напомним, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «сине-гранатовым» обязательно нужно побеждать «Баварию», иначе миланскому «Итеру» в сегодняшнем матче достаточно будет одолеть чешскую «Викторию» на своём поле, чтобы оставить команду Хави за бортом турнира.

«Мы хотим продолжить выступления в Лиге чемпионов, но в случае, если этого не произойдёт, мы будем биться за победу в Лиге Европы как львы. Если мы не выйдем в плей-офф, мы не должны терять уверенность. Нужно показать, что мы способны конкурировать с такими клубами, как «Бавария», и победить», — заявил Хави Эрнандес.

Матч «Барселона» — «Бавария» состоится сегодня, 26 октября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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